Топ-експортери кондитерських виробів України
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" у перші два місяці 2019 року забезпечило третину експорту шоколадних виробів і більш як половину — кондитерських, а більше всього хлібобулочних виробів експортувало ПрАТ "Монделіс Україна".
Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства.
Топ-експортери у сегменті кондитерських виробів у січні-лютому 2019 року
Шоколадні вироби
Лідером стало дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен", забезпечив третину експорту шоколадних виробів (34,4%).
На другому місті опинилась ПрАТ "Монделіс Україна" (13,2%).
На третьому — ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" (10,8%).
На четвертому місці ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (10,7%).
Замикає перелік ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" (4,8%).
Хлібобулочні вироби
Лідером серед експортерів хлібобулочних виробів стала ПрАТ "Монделіс Україна" (15,7%).
На другому місці — ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" (10,3%).
Майже на одній сходинці опинилося ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (8,9%) і ТОВ Фірма "Грона" (8,3%).
Менше всього експорту забезпечило ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (3,7%) і "ПП ВТК "Лукас" (3,2%).
Кондитерські вироби
Беззаперечним лідером з експорту кондитерських виробів у перші два місяці поточного року в цьому сегменті стало ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (51,2%).
На другому місці — ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (20,6%).
На третьому — ПрАТ "Монделіс Україна" (7,2%).
Далі — Три стар (3,2%) і ТОВ "КФ "Дружківська" (3,2%).
Замикають рейтинг Ліком та ПрАТ ""Харківська бісквітна фабрика" (1,2% кожна).
Нагадаємо:
У 2018 році експорт українських товарів до країн Європейського Союзу становив 20,2 мільярда доларів.
Станом на лютий 2019 року експорт українських товарів до ЄС зріс на 15%.
У березні Україна побила рекорд із експорту фруктів та горіхів.
Зріс майже на чверть за січень-лютий і український аграрний експорт.
Економічна правда
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