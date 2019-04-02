Топ-експортери кондитерських виробів України

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" у перші два місяці 2019 року забезпечило третину експорту шоколадних виробів і більш як половину — кондитерських, а більше всього хлібобулочних виробів експортувало ПрАТ "Монделіс Україна".

Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства.

Топ-експортери у сегменті кондитерських виробів у січні-лютому 2019 року

Шоколадні вироби

Лідером стало дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен", забезпечив третину експорту шоколадних виробів (34,4%).

На другому місті опинилась ПрАТ "Монделіс Україна" (13,2%).

На третьому — ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" (10,8%).

На четвертому місці ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (10,7%).

Замикає перелік ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" (4,8%).

Хлібобулочні вироби

Лідером серед експортерів хлібобулочних виробів стала ПрАТ "Монделіс Україна" (15,7%).

На другому місці — ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика" (10,3%).

Майже на одній сходинці опинилося ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (8,9%) і ТОВ Фірма "Грона" (8,3%).

Менше всього експорту забезпечило ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (3,7%) і "ПП ВТК "Лукас" (3,2%).

Кондитерські вироби

Беззаперечним лідером з експорту кондитерських виробів у перші два місяці поточного року в цьому сегменті стало ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" (51,2%).

На другому місці — ТОВ "Розподільчий центр "Плюс" (20,6%).

На третьому — ПрАТ "Монделіс Україна" (7,2%).

Далі — Три стар (3,2%) і ТОВ "КФ "Дружківська" (3,2%).

Замикають рейтинг Ліком та ПрАТ ""Харківська бісквітна фабрика" (1,2% кожна).

Нагадаємо:

У 2018 році експорт українських товарів до країн Європейського Союзу становив 20,2 мільярда доларів.

Станом на лютий 2019 року експорт українських товарів до ЄС зріс на 15%.

У березні Україна побила рекорд із експорту фруктів та горіхів.

Зріс майже на чверть за січень-лютий і український аграрний експорт.

Економічна правда