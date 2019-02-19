Мінекономрозвитку показало структуру експорту товарів до ЄС

Експорт українських товарів до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 мільярда доларів.

Про це йдеться на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

Зазначаэться, що найбільшу частку (30,2%) в експорті займає продукція АПК і харчової промисловості, якої було поставлено на 6,126 млрд доларів.

Далі йдуть продукція металургійного комплексу з часткою 22% на суму 3,057 млрд доларів, продукція машинобудування (15,2% на суму 2,704 млрд доларів), мінеральні продукти (13,4% на 1,152 млрд доларів) і деревина (5,7% на 1,036 млрд доларів).

Лідером серед споживачів українських товарів стала Польща. Експорт до цієї країни зріс на 19,6% до 3,25 млрд доларів.

Найбільше купували українські зернові культури, насіння та плоди маслянистих рослин, жири та олії рослинного або тваринного походження, а також руди, шлаки, чорні метали та деревину.

Друге місце серед європейських споживачів української продукції посіла Італія, експорт до якої зріс на 6,5% та становив 2,62 млрд доларів.

На третьому місці - Німеччина. Експорт до цієї країни зріс на 25,9% та становив 2,2 млрд доларів. Крім зернових культур, чорних металів та деревини, німецьких покупців зацікавили продукти легкої промисловості, а саме.

Економічна правда