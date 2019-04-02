Український аграрний експорт за січень-лютий зріс майже на чверть

За січень-лютий 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, експорт продукції аграрного сектору збільшився на $683,8 млн, що становить 24,4%. Сума експорту склала $3,5 млрд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Аграрна та харчова продукція в загальному експорті України зайняла частку 43,9%. Лідерами серед продуктів, що експортувалися, стали: кукурудза (частка в загальному аграрному експорті – 33,6%), олія соняшникова, сафлорова або бавовняна (20,13%) та пшениця і суміш пшениці з житом (11,84%)", - зазначила в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.

Окрім того, в перші два місяці поточного року значними темпами зростав експорт таких продуктів як кукурудза – на 84,4% (на $528,4 млн); пшениця – на 27,8% (майже на $90 млн); макуха та інші тверді відходи, одержані під час добування соняшникової олії – на 39,7% (на $55,8 млн); насіння ріпаку – на 82,1% (на $30,2 млн); макуха та інші тверді відходи соєвої олії – в 2,1 рази (на $26,2 млн).

"Якщо розглянути регіональну структуру експорту сільськогосподарської продукції, то найбільше за підсумками двох місяців цього року ми експортували до країн Азії ($1,38 млрд), далі йдуть країни ЄС ($1,25 млрд), країни Африки ($559 млн) та країни СНД ($217 млн)", - додала Трофімцева.

До топ-10 найбільших імпортерів української сільськогосподарської продукції за січень-лютий 2019 року увійшли: Індія – 9,6%, Єгипет – 9,1%, Туреччина – 7,8%, Нідерланди – 7,4%, Іспанія – 6,7%, Китай – 5,8%, Італія – 3,8%, Польща – 3,3%, Німеччина та Білорусь з часткою експорту – 2,9%.

Європейська правда