Засідання суду за позовом Коломойського пройшло у закритому режимі

Окружний адміністративний суд Києва оголосив перерву у справі за позовом Ігоря Коломойського про націоналізацію ПриватБанку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наступне засідання відбудеться 18 квітня, воно також буде в закритому режимі.

Як повідомлялося, 1 квітня Окружний адмінсуд Києва завершив слухання цієї справи по суті, надавши сторонам час до вівторка для підготовки до судових дебатів.

Відповідно до бази судових рішень, провадження у цій адміністративній справі було відкрито за рішенням суду від 14 червня 2017 року.

Колишній власник ПриватБанку подав позов проти Національного банку України , Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету Міністрів і Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

До справи як третіх осіб також залучено ПриватБанк і Мінфін.

Серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення правління НБУ про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку.

18 грудня 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку. Держава отримала 100% у його капіталі, а фінустанову було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Тим часом Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо і непрямо пов'язані з групою "Приват". Рішення було прийнято 22 березня в рамках кримінального провадження №42014000000001261 ​​про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого "Приватбанком" у Нацбанку до націоналізації.

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