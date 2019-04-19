Новини 19 квітня: пристрасті навколо Приватбанку, вітчизняне виробництво та завод Ахметова

Про що всі говорили сьогодні?

Про справу Приватбанку. Суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

Про заборону імпорту з РФ. Сумарний оборот товарів, щодо яких уряд РФ ввів нові обмеження, оцінюється в понад 4,3 мільярда доларів.

Про ризики для гривні. Курс гривні визначається попитом та пропозицією на валютному ринку, які залежать від настроїв та очікувань учасників ринку.

Про вітчизняне виробництво. Частка продажів вітчизняної продукції в 2018 році становила 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%.

Про завод Ахметова. Антимонопольний комітет 18 квітня більшістю голосів вирішив надати компанії "Metinvest B.V." Ріната Ахметова дозвіл на придбання акцій "Дніпровського коксохімічного заводу".

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Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

ЕП більш детально пояснює, що означає рішення суду щодо Приватбанку, якими будуть наслідки, які ще судові справи є, та чого хоче Ігор Коломойський.

Економічна правда