НБУ: вибори створюють ризики для гривні, але її курс зростає

Курс гривні визначається попитом та пропозицією на валютному ринку, які залежать від настроїв та очікувань учасників ринку.

Про це повідомили Економічній правді у прес-службі Національного банку.

Погіршення девальваційних та інфляційних очікувань на тлі невизначеності в рік президентських та парламентських виборів є одним з актуальних ризиків, кажуть в Нацбанку.

"Однак наразі ми не бачимо відчутного психологічного тиску. Навпаки, під впливом ринкових факторів офіційний курс гривні з початку року зміцнився на 3,2% до 26,81 гривні за долар станом на 16 квітня", - йдеться у коментарі.

Серед чинників, що зумовили таку ситуацію на валютному ринку у першому та на початку другого кварталу, НБУ назвав:

сприятливу зовнішню цінову кон’юнктуру для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції і стабільні надходження експортної виручки;

слабке зростання імпорту товарів і помірні обсяги репатріації дивідендів в іноземній валюті за кордон;

чистий продаж валюти населенням.

"За період з 1 січня по 15 квітня населення більше продало валюти, аніж купило її. Чистий продаж валюти населенням з початку року становив 131,1 млн дол. Тобто пропозиція валюти більша попиту на неї", - констатують в НБУ.

Сприятлива ситуація на валютному ринку дозволила Національному банку здійснити чисту купівлю валюти на ринку на 799,7 млн дол в резерви з початку року.

НБУ не береться прогнозувати, якою буде ситуація на валютному ринку після другого туру президентських виборів.

"Національний банк не оприлюднює власні очікування і прогнози щодо курсу гривні, щоб не вплинути на ситуацію на валютному ринку, яка має визначатися ринковими факторами", - повідомили ЕП в прес-службі регулятора.

Олександр Колесніченко, ЕП