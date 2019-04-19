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РФ оцінила нові обмеження в торгівлі з Україною в 4,3 мільярда доларів

П'ятниця, 19 квітня 2019, 16:50
 
Голова Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін

Сумарний оборот товарів, щодо яких уряд РФ ввів нові обмеження, оцінюється в понад 4,3 мільярда доларів.

Про це повідомив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін, передає "Інтерфакс".

"Перелік української продукції, що потрапляє під обмеження, формувався, в тому числі, з точки зору можливостей її заміщення як вітчизняними товарами, так і продукцій з інших держав", - заявив Орєшкін.

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Нагадуємо:

Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Крім того, була встановлена заборона на імпорт з України ряду видів трубної продукції.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

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РФ санкції товари

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Економічна правда
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