РФ оцінила нові обмеження в торгівлі з Україною в 4,3 мільярда доларів

Голова Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін

Сумарний оборот товарів, щодо яких уряд РФ ввів нові обмеження, оцінюється в понад 4,3 мільярда доларів.

Про це повідомив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін, передає "Інтерфакс".

"Перелік української продукції, що потрапляє під обмеження, формувався, в тому числі, з точки зору можливостей її заміщення як вітчизняними товарами, так і продукцій з інших держав", - заявив Орєшкін.

Читайте також: "Нафтові" санкції Росії: чи буде дефіцит пального в Україні

Нагадуємо:

Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Крім того, була встановлена заборона на імпорт з України ряду видів трубної продукції.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.