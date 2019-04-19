Половина продукції, яку купують українці, вироблена в Україні

Частка продажів вітчизняної продукції в 2018 році становила 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Серед продовольчих товарів найбільшу частку в продажу займають яйця вітчизняного виробництва (99,2%) і хлібобулочні вироби (97,4%).

Далі за показниками частки продажів йдуть цукор - 96,9%, м'ясо і птиця, вершкове масло - 96,5%, тваринні жири - 95,4%, борошно і соки - 94,7%, безалкогольні напої - 94,1%.

Горілка і лікеро-горілчані вироби вітчизняного виробництва займають 67,9%, вина - 57,6%, коньяк - 77,1% від усіх продажів.

Україні не вистачає вітчизняних плодів, ягід, винограду, горіхів, частка яких становить лише 36,5% споживання.

Серед непродовольчих товарів лідерами за продукцією українського виробництва є такі категорії, як сільськогосподарська сировина (100%), побутове рідке котельне паливо, газ у балонах, вугілля і дрова для опалення (88,1%) і книги, газети, журнали (79,7%).

Економічна правда