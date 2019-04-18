"Нафтогаз" може знизити ціну на газ, не порушуючи закон — Міненерго

Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє, що НАК "Нафтогаз України" може знизити ціни на газ для населення без скасування постанови Кабінету міністрів про спецзобов’язання.

Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

"НАК "Нафтогаз України", згідно з постановою КМУ №293, зобов'язана з травня знизити ціни на газ для населення", - йдеться в повідомленні.

На думку юристів Міненерговугілля, для того, щоб продавати газ населенню дешевше, режим ПСО скасовувати не обов'язково.

"Стаття 11 Закону України "Про ринок природного газу" не обмежує повноважень уряду за кількістю актів, які повинні бути прийняті щодо покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку", - повідомляє Міненерговугілля.

Міністерство звертає увагу "Нафтогазу" на те, що згідно зі статтею 17 Конституції, всі постанови і розпорядження, які видає Кабінет міністрів, є обов'язковими до виконання.

Міненерговугілля нагадує, що Кабмін 3 квітня ухвалив постанову № 293, яка дозволяє "Нафтогазу" знизити ціни на газ для населення.

"Згідно з урядовим рішенням, якщо кон'юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує газ промисловим споживачам за передоплатою", - йдеться в повідомленні.

"Якщо ціна для промисловості зростає, "Нафтогаз" повинен продавати газ для населення за ціною, визначеною постановою КМУ №867", - заявили в міністерстві.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" звернувся до уряду з проханням скасувати Положення про покладення спеціальних обов’язків, бо інакше компанія буде змушена з 1 травня підняти ціну на газ для населення на 15%.

У компанії заявляють, що постанова №293, ухвалена урядом 3 квітня 2019 року, не звільняє Нафтогаз від зобов’язання виконувати чинну постанову №867, з огляду на норми прямої дії статей 8 та 19 Конституції.

Вона також не накладає на Нафтогаз нових спеціальних обов’язків та не скасовує чинного Положення про ПСО.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження в квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну про PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов'язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

З 1 листопада 2018 року кінцева ціна на газ для населення становить 8548,92 гривні за тисячу кубометрів.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення, згідно з розрахунками ЕП, повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Раніше ціна газу для поставок населенню і ТКЕ становила 4942 гривні за тисячу кубів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6958 гривні за тисячу кубів.

Більш детально про оновлену формулу, за якою розраховується ціна на газ для населення, читайте за посиланням.

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Економічна правда