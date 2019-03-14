Нафтогаз пропонує скасувати регулювання цін на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" пропонує відмовитися від регульованих урядом цін на газ для населення.

Про це у Facebook повідомив глава правління компанії Андрій Коболєв.

"Ми запропонували Кабінету міністрів скасувати режим ПСО (постанова про покладання спецобов’язків — ред.) і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками", — заявив глава "Нафтогазу".

Він додав, що ціна на європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, будуть пропонувати газ за ціною нижче, ніж поточна, встановлена в постанові про ПСО.

За словами глави НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна імпортного газу складе приблизно 8380 грн за тис. куб. м. Тобто вартість європейського газу буде нижче від встановленої Кабміном (8550 грн).

Він нагадав, що завдяки реформі ринку газу десятки компаній вільно купують газ на європейському ринку і поставляють його українцям. Окрім того, газ продають місцеві добувачі і трейдери — всього на ринку зареєстровано кілька сотень торговців.

Коболєв додав, що український споживач не може обирати, у кого купувати газ. Адже "для абсолютної більшості постачальник один — приватна компанія газзбут". Останній забезпечує газом "Нафтогаз" згідно із постановою про ПСО.

"Ми впевнені, що побутові споживачі повинні отримати можливість вільно вибирати постачальника з урахуванням кращої ціни, надійності і сервісу", — сказав глава НАК, і додав, що "комерційні споживачі мають вибір. Люди також повинні його отримати".

Нагадаємо, раніше голова правління "Нафтогазу" запропонував Кабміну розглянути можливість повної лібералізації постачання природного газу для усіх категорій споживачів із 1 квітня 2019 року. Це дозволить не піднімати ціну на газ.