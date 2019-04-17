Порошенко: Економічного прориву не буде без ринку землі

Прорив в економічному розвитку України неможливий без відкриття ринку землі.

Про це сказав президент Петро Порошенко під час дискусії з представниками громадських організацій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Навіть у найважчі часи я говорив, що прорив, форсаж в економічному розвитку України неможливий без впровадження ринку землі - прозорого, активного, де ми повинні захистити власників землі Земельним кадастром, мінімальними цінами на землю", - сказав Порошенко

Глава держави підкреслив, що його позиція з даного питання зрозуміла.

Нагадуємо:

17 січня Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Аграрний комітет парламенту, не дочекавшись від Кабміну подання до Верховної Ради законопроекту "Про обіг земель", розробив власний.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон.

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі