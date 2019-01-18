Порошенка закликали ветувати закон про подовження мораторію на продаж земель

Громадська коаліція за скасування мораторію закликала президента Петра Порошенка ветувати закон, який подовжує мораторій на купівлю-продаж аграрних земель до 1 січня 2020 року, та подати до Верховної Ради власний проект закону "Про обіг земель с/г призначення" як невідкладний.

Текст відповідного звернення оприлюднено сьогодні на Економічній правді.

Заяву підписали близько 30 асоціацій та організацій, серед яких одні з найбільших у своїх секторах – Український клуб аграрного бізнесу, Національна асоціація банків України, Спілка українських підприємців, Українська гельсинська спілка з прав людини, а також Харківська правозахисна группа, Стратегічна група радників з підтримки реформ (SAGSUR), Насіннєва асоціація України, Dragon Capital, ТОВ "Капітал Таймс", Easy Business, CASE Україна, State Watch, Інтерпроект GmbH, Український ПЕН-центр, фермерські господарства, аналітичні та юридичні організації, а також ЗМІ, серед яких Економічна правда та VoxUkraine.

Автори звернення наголошують, що мораторій не захищає землі від продажу – він "сприяє розквіту сірих схем і тіньового ринку, і створює значні корупційні можливості для тих, хто розпоряджається державними та комунальними землями, використовуючи сірі схеми купівлі-продажу земель на власну користь".

У зверненні зазначено, що "мораторій несе шкоду всім тим, кого влада має захищати: громадянам, легальному бізнесу, місцевим громадам, фермерським господарствам, що прагнуть інвестувати у розвиток с/г технологій та сільської місцевості в Україні".

Президента закликали "перервати традицію відкладання "на потім" системних змін", подати власний законопроект "Про обіг земель", що "дозволить українському суспільству перейти до предметної дискусії у Верховній Раді щодо того, яким саме має бути формат ринку землі в Україні, аби він максимально збалансовував інтереси громадян, власників паїв, фермерів, великих агровиробників, місцевих громад та держави".

Читайте текст звернення повністю: Пане президенте, дайте волю селянам! Звернення до Порошенка щодо земельного мораторію

Нагадаємо:

17 січня Верховна Рада відхилила проект постанови про скасування рішення щодо продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель.

Проект постанови був спрямований на скасування рішення Верховної Ради від 20 грудня 2018 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель".

22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Економічна правда