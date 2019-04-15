Гонтарева відреагувала на слова Коломойського про компенсацію за Приватбанк

Екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва вважає, що вимоги екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського про компенсацію 2 мільярди доларів - необґрунтовані.

Про це вона заявила у коментарі НВ Бізнес.

"Це повна маячня. У банку не було не те що капіталу, там була дірка 5,5 млрд доларів, яку держава і закрила", - сказала вона.

"Я думаю, це найбільший fraud в історії фінансового світу. Так що весь світ спостерігає за цим кейсом", - зазначила Гонтарева.

Раніше Коломойський заявив, що йому не потрібен сам Приватбанк. Але потрібні гроші - 2 млрд доларів комппенсаціі за капітал, який там знаходився під час націоналізації.

Президент України Петро Порошенко 15 квітня заявив, що був шокований вимогою про 2 млрд доларів компенсації за Приватбанк. За його словами, можливе повернення націоналізованого банку екс-власнику "викличе глибоку кризу у співпраці з МВФ".

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ЕП з'ясувала, чи можливе повернення банку - Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Господарський суд Києва розглядає позов олігарха Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій Приватбанку.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердивправомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Зараз Окружний адміністративний суд Києва розглядає справу за позовом Ігоря Коломойського про націоналізацію ПриватБанку, наступне засідання призначено на 18 квітня.

Серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення правління НБУ про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку.