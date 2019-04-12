Гривня на міжбанку утримує позиції

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,73 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,70 - 26,73 гривні;

Євро - 30,21 - 30,25 гривні;

Російський рубль - 0,4146 - 0,4154 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 26,83 гривні.

12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,75 гривні за долар.

11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Економічна правда