Гривня на міжбанку утримує позиції
12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,73 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,70 - 26,73 гривні;
Євро - 30,21 - 30,25 гривні;
Російський рубль - 0,4146 - 0,4154 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 26,83 гривні.
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,75 гривні за долар.
11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
Економічна правда
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