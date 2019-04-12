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Курс валют: долар продовжує дорожчати

П'ятниця, 12 квітня 2019, 09:15
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 26,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,22 гривні (на 11 квітня – 30,19 гривні).

Нагадуємо:

11 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.

11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Економічна правда

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