Гривня на міжбанку зміцнила позиції

11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,73 - 26,76 гривні;

Євро - 30,12 - 30,15 гривні;

Російський рубль - 0,4147 - 0,4154 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 11 квітня на рівні 26,76 гривні.

11 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,87 гривні за долар.

Економічна правда