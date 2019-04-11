Гривня на міжбанку зміцнила позиції
11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,73 - 26,76 гривні;
Євро - 30,12 - 30,15 гривні;
Російський рубль - 0,4147 - 0,4154 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 11 квітня на рівні 26,76 гривні.
11 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.
10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,87 гривні за долар.
Економічна правда
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