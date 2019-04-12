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Курс валют: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

П'ятниця, 12 квітня 2019, 11:45
 

12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,71 - 26,74 гривні;

Євро - 30,17 - 30,21 гривні;

Російський рубль - 0,4143 - 0,4151 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,68 - 26,94 гривні. Євро купують за 30,01 гривні, продають за 30,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,85 - 26,90 гривні, євро - 30,17 - 30,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 26,83 гривні.

11 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.

11 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,76 гривні за долар.

Економічна правда

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