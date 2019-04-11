Гривня падає: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

11 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,90 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,86 гривні;

Євро - 30,26 - 30,30 гривні;

Російський рубль - 0,4166 - 0,4176 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,76 - 27,03 гривні. Євро купують за 30,07 гривні, продають за 30,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,91 - 26,99 гривні, євро - 30,27 - 30,35 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 11 квітня на рівні 26,76 гривні.

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,87 гривні за долар.

Економічна правда