В Україні можуть з'явитися діагональні "зебри"

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вивчає зарубіжний досвід з облаштування пішохідних переходів на перехрестях у вигляді "косої зебри".

Про це написав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"В Європі більшість пішохідних переходів — наземні, а не підземні, як у нас. Незважаючи на це, аварій там в рази менше. Все завдяки розумному проектування вулиць і доріг", — написав Парцхаладзе.

Чиновник навів у приклад пішохідні переходи з "косою зеброю" на перехрестях. Тобто, не перпендикулярно тротуару, як наноситься розмітка зазвичай, а навскіс або по діагоналі.

За оцінками експертів, завдяки "косій зебрі" водіям легше бачити, чи є на пішохідному переході люди. Таким чином, знизиться ризик наїзду на пішохода або створення іншої аварійної ситуації.

Більш того, такий вид "зебри" підвищує уважність самого пішохода і змушує його дивитися в бік автомобіля, що рухається.

Натисність для збільшення

За словами Парцхаладзе, більшість ДТП в Україні за участю пішоходів відбувається саме на перехрестях. За статистикою МВС, в 2018 році на українських дорогах загинуло близько 3 тисяч осіб, близько 30 тисяч — травмовані.

"Серед найпоширеніших причин аварій — порушення правил проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості і водіння в нетверезому стані", - пише Парцхаладзе.

"Тому ... важливо: проектувати продумані переходи, влаштовувати захисні стовпчики на краю тротуарів. Якщо тільки завдяки цьому нам вдасться зменшити кількість аварій, то уявіть скільки життів це може врятувати", - заявив він.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2018 року набули чинності нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками таперестати будувати ліві повороти.

Крім того, Мінрегіонбуд ввів обов'язкове проектування на зупинках громадського транспорту захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду при новому будівництві та реконструкції зупионк з 1 вересня.

Економічна правда