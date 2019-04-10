Гривня на міжбанку впала ще нижче

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,87 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,84 - 26,87 гривні;

Євро - 30,17 - 30,20 гривні;

Російський рубль - 0,4152 - 0,4161 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,69 гривні.

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.

Економічна правда