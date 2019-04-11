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Офіційний курс: гривня ще трохи подешевшала

Четвер, 11 квітня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 11 квітня на рівні 26,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,19 гривні (на 10 квітня – 30,10 гривні).

Нагадуємо:

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

10 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,87 гривні за долар.

Економічна правда

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