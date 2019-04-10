Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок

10 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,72 - 26,74 гривні;

Євро - 30,09 - 30,11 гривні;

Російський рубль - 0,4122 - 0,4128 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:40 котирування гривні до долара становили 26,66 - 26,94 гривні. Євро купують за 29,69 гривні, продають за 30,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,84 - 26,90 гривні, євро - 30,18 - 30,28 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,69 гривні.

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.

Економічна правда