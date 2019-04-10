Курс валют: долар та євро подорожчали

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,69 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,10 гривні (на 9 квітня – 29,96 гривні).

Нагадуємо:

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.

Економічна правда