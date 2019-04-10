Курс валют: долар та євро подорожчали
Середа, 10 квітня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 квітня на рівні 26,69 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,10 гривні (на 9 квітня – 29,96 гривні).
Нагадуємо:
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.
9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.
Економічна правда
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