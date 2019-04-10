У Міненерго пояснили, навіщо хочуть обмежити встановлення приватних СЕС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України стверджує, що багато приватних СЕС в Україні зловживають та заробляють за рахунок інших споживачів.

Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Багато приватних СЕС встановлюють не для компенсації власного навантаження (оскільки воно наближене до нуля), а виключно для заробітку за рахунок інших споживачів. Такі, агреговані на приватних земельних ділянках СЕС в профіцитних енергорайонах призводять до погіршення нормативних показників якості електроенергії та безпеки постачання", - заявили у міністерстві.

"Споживач виробляє електроенергію, яка йому не потрібна. І за цю "непотрібну" електроенергії інші споживачі мають опосередковано сплачувати по 5,4 грн/кВтг. А якщо враховувати потребу в інвестиціях в мережеву інфраструктуру для забезпечення нормативних показників якості електроенергії – то значно більше", - стверджує Міненерго.

Суть правки народних депутатів до законопроекту 8449-д, яку Міненерговугілля в цілому підтримує, полягає у наближенні виробництва до вузлів навантаження - встановленні сонячних панелей на дахах та або фасадах будівель, що є центрами споживання електроенергії в домогосподарствах.

Нагадаємо, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус заявив, що обмеження діятимуть на користь енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова. За його словами, через обмеження українцям буде складніше самостійно виробляти е/е.

У листі, яке Міненерго направило на Кабінет міністрів, ідеться про те, щоб заборонити домашні СЕС встановлювати на землі, а можна було тільки на дахах або фасадах (дотепер можна і на землі, і на дахах).

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