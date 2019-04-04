Нефьодов може стати главою митниці

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов візьме участь у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Зокрема, Нефьодов розмістив під своїм постом фотографію з будівлі Нацагентства з питань державної служби з пакетом документів. У підписі до фото вказано: "Нефьодов Максим Євгенович. Кандидат на посаду глави митної служби України ".

"Кажуть, гірше завдання в країні немає, реформи туди ще не дісталися, контрабас вічний, регіональні барони вкорінені, сканери не запрацюють, не жили добре — не варто і починати, митницю не змінити ніколи #викликприйнято #станумитником", — написав він.

Конкурс буде проведено Комісією вищого корпусу держслужби 16 квітня 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку березня розділив ДФС на дві структури — на Державну податкову та Державну митну служби.

Передбачається, що Державна податкова служба буде реалізовувати податкову політику. Державна митна служба в свою чергу буде відповідати за дотримання митного законодавства.

Економічна правда