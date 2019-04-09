Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,65 - 26,68 гривні;

Євро - 30,01 - 30,04 гривні;

Російський рубль - 0,4113 - 0,4122 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,61 - 26,89 гривні. Євро купують за 29,89 гривні, продають за 30,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,78 - 26,85 гривні, євро - 30,11 - 30,25 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,70 гривні за долар.

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,68 гривні за долар.

Економічна правда