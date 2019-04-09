Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,65 - 26,68 гривні;
Євро - 30,01 - 30,04 гривні;
Російський рубль - 0,4113 - 0,4122 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:20 котирування гривні до долара становили 26,61 - 26,89 гривні. Євро купують за 29,89 гривні, продають за 30,35 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,78 - 26,85 гривні, євро - 30,11 - 30,25 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.
8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 — 26,70 гривні за долар.
8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,68 гривні за долар.
Економічна правда
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