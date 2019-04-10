У Києві за 350 мільйонів продали офісний центр "дочки" російського банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів аукціон з продажу громадсько—офісного центру, який належав українській дочці російського ВТБ банку.
Про це йдеться в даних на сторінці лота в системі Prozorro.Продажі.
Площа центру - 28,19 тис. кв. м, розташований за адресою: Київ, бул. Гавела Вацлава, д. 6, корп. 3.
Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія "Житомирський меблевий комбінат" - 351 млн грн,
За даними "Prozorro.Продажі", очікується протокол за результатами аукціону.
Кінцевим бенефіціаром ЗАТ "Житомирський меблевий комбінат" є Вадим Григор'єв.
Нагадуємо:
Національний банк 27 листопада 2018 року визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.
19 грудня Національний банк України вирішив ліквідувати "ВТБ Банк".
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Економічна правда
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