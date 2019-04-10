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У Києві за 350 мільйонів продали офісний центр "дочки" російського банку

Середа, 10 квітня 2019, 09:55
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів аукціон з продажу громадсько—офісного центру, який належав українській дочці російського ВТБ банку.

Про це йдеться в даних на сторінці лота в системі Prozorro.Продажі.

Площа центру - 28,19 тис. кв. м, розташований за адресою: Київ, бул. Гавела Вацлава, д. 6, корп. 3.

Найвищу ціну за нерухомість на аукціоні запропонувала компанія "Житомирський меблевий комбінат" - 351 млн грн,

За даними "Prozorro.Продажі", очікується протокол за результатами аукціону.

Кінцевим бенефіціаром ЗАТ "Житомирський меблевий комбінат" є Вадим Григор'єв.

Нагадуємо:

Національний банк 27 листопада 2018 року визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

19 грудня Національний банк України вирішив ліквідувати "ВТБ Банк".

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ВТБ нерухомість

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