Справа Приватбанку: суд наклав арешт на земельні ділянки "Буковелю"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно компаній колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі про виведення близько 19 мільярдів гривень кредиту рефінансування напередодні націоналізації банку.

Про це йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, арештовані земельні ділянки гірськолижного курорту "Буковель". Суд заборонив відчужувати майно та проводити з ним будь-які інші дії нотаріусам та державним реєстраторам.

Окрім іншого, арешт накладено на земельні ділянки компанії "Скорзонера", розташовані у селі Полянниця, на яких розміщена інфраструктура гірськолижного курорту "Буковель".

Також суд арештував залізничні вагони, платформи, паркувальні місця та інше рухоме та нерухоме майно компаній Коломойського та Боголюбова.

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації.

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