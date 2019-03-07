IKEA довелося відтермінувати вихід на український ринок

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, змушена скоригувати плани виходу на український ринок через затримку будівництва торговельно-розважального центру Ocean Mall у Києві.

Про це йдеться в офіційній відповіді компанії на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"IKEA підтверджує своє прагнення змінювати на краще повсякденне життя українців, пропонуючи доступні товари та рішення для дому. З огляду на затримку будівництва та отримання дозволів ТРЦ Ocean Mall, компанія розглядає альтернативні опції, які дають змогу їй вийти на український ринок у найкоротші терміни", - повідомила IKEA.

Більш докладну інформацію щодо виходу IKEA в Україні "буде оприлюднено щойно вона стане доступною".

Раніше IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет площею близько 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall Вагіфа Алієва. Торговий центр, найімовірніше, не встигнуть добудувати в цьому році.

Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в складі торгових центрів площею близько 500 кв м для відкриття магазинів.

Відкриття Ocean Mall було заплановано на 1 вересня.

Алієв розповів, що три-чотири магазини IKEA в його ТРЦ матимуть по 5-7 тисяч кв м, ще в трьох - по 30 тисяч кв м.

Нагадаємо, конкурент IKEA, компанія JYSK, за 4 роки планує відкрити в Україні 50 магазинів.