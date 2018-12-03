Девелопер назвав дату відкриття ТРЦ з IKEA

Відкриття торгово-розважального центру Ocean Mall, орендарем в якому виступить перший в Україні магазин шведського рітейлера IKEA, заплановано на 1 вересня 2019 року.

Про це повідомив засновник компанії "Мандарин Плаза" Вагіф Алієв, передає "Інтерфакс-Україна".

"1 вересня (2019 року) відкриємо Ocean Mall", - сказав він журналістам у Києві.

Раніше повідомлялося, що орендарями ТРЦ Ocean Mall (друга черга ТРЦ Ocean Plaza) виступлять магазини H&M, групи Inditex, перший лазерний IMAX від "Планета кіно" і делікатесний гіпермаркет "Сільпо". Загалом в об'єкті площею 300 тисяч кв. м розмістяться 400 магазинів.

ТРЦ Ocean Mall і Blockbuster Mall (відкриється у лютому 2019 року) входять до мережі столичних ТРЦ Алієва. Йому належать столичні ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall і ТРЦ "Лісова", ТРЦ "Іподром" і ТРЦ Pobeda Mall, що перебувають на етапі будівництва. Алієву також належать БЦ "Парус" і житловий комплекс Diamond Hill.

Раніше Алієв розповів, що три-чотири магазини IKEA в його ТРЦ матимуть по 5-7 тисяч кв м, ще в трьох - по 30 тисяч кв м.