"Нафтогаз" готовий подати новий позов проти "Газпрому"

Україна планує подати позов проти "Газпрому" за порушення європейського законодавства у сфері конкуренції.

Про це заявив виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко під час конференції у Брюсселі, передає "Укрінформ".

"Ми маємо твердий намір притягнути Газпром до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку, який (позов - ред.) подаватимемо наприкінці квітня 2019 року. Тож на додаток до боротьби з Газпромом в (Стокгольмському) арбітражі, ми починаємо боротися з Газпромом в самій Європі", - сказав він.

"Ми будемо використовувати європейські закони щодо конкуренції як основу для такого позову, на користь європейським споживачам, Українській державі та стабільності в регіоні. Саме це є необхідним, щоб забезпечити майбутнє для ГТС України, а також європейську енергетичну безпеку", - наголосив представник "Нафтогазу".

На його переконання, якщо у поточному році буде завершено будівництво "Північного потоку – 2", це матиме важкі політичні та економічні наслідки для всієї Європи.

"Напевно, знайдуться в Європі талановиті політики, які знайдуть якісь причини, звинуватять Україну в тому, що та щось не так зробила, у третьому, десятому… Але, у 2020 році, скоріше за все, ми не побачимо жодного транзиту (Україною), натомість відбудеться підрив європейської енергетичної безпеки", - зауважив Вітренко.

За його словами, єдиний важіль впливу, який ще мають Єврокомісія і Україна, це сказати, що "Північний потік -2" може бути лише за умови збереження "українського шляху".

Нагадуємо:

1 березня "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

За словами глави НАК Андрія Коболєва, Росія повинна виплатити компенсацію в сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступних слухань пізніше в цьому році.