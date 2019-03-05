Будівництво школи коштує 100 мільйонів гривень, дитячого садка — 38

Будівництво однієї школи коштує від 100 мільйонів гривень, дитячого садка — від 38 мільйонів.

Про це йдеться в статті "Економічної правди" "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

За розрахунками Мінрегіонбуду, вартість створення одного навчального місця в школі в січні 2018 року становила 100 тис. грн. Оскільки школа в середньому розрахована на тисячу навчальних місць, будівництво одного такого навчального закладу коштує від 100 млн грн.

Якщо говорити про дитячі садки, то вартість створення одного місця в них, за підрахунками міністерства, становить 127 тис. грн. А так як дитсадок у середньому розрахований на 300 дітей, його будівництво коштує від 38 млн грн.

Детальніше читайте у статті "Економічної правди" "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

Нагадаємо:

Кількість учнів у школах Києва збільшується в 20 разів швидше, ніж зростає кількість місць у школах.

Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.

Як повідомлялося, це обійдеться місту приблизно в 8-22 млрд грн.