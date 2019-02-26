Для вирішення київської шкільної кризи потрібно приблизно 8–22 мільярдів

Біля новобудов замість школи, садочка і стадіону - баптистська церква і приватний сектор Фото Всеволода Некрасова

Через недбальство забудовників і чиновників у більшості класів шкіл Києва вчаться набагато більше 30 учнів, що прямо забороняє закон про освіту.

Про це йдеться у статті на ЕП – 43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері.

Забудовники щороку будують 20 тис. нових квартир, але не будують поруч з ними садки та школи.

Для того, щоб покрити наявний дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно сьогодні почати одночасно будувати не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків, що обійдеться приблизно в 8-22 млрд грн.

Крім того, щороку Київ повинен вводити в експлуатацію ще до 10 шкіл і до 16 дитячих садків на суму 1-4 млрд грн.

Наприклад, в Києві на Осокорках частково побудовані шість житлових комплексів:

ЖК Рів'єра (3 будинки),

ЖК Зарічний (6 будинків на 2080 квартир),

ЖК Славутич (5 будинків на 1204 квартир),

ЖК Славутич 2.0 (6 будинків на 476 квартир),

ЖК Seven (6 будинків на 2318 квартир),

ЖК RiverStone (9 будинків на 1380 квартир).

Всього житлові комплекси складаються з 35 багатоповерхових будинків. У них буде приблизно 8 тис квартир.

Дозвіл на будівництво кожного будинку надали мер Києва і депутати Київради з умовою, що для жителів цих новобудов поруч будуть побудовані три школи на 2 200 місць і п'ять дитячих садків на 725 місць.

Частина з тридцяти п'яти житлових будинків заселені, частина – у процесі зведення. Однак будівництво трьох шкіл не розпочато.

Більш того, на тому місці, де за планом території забудови повинні бути школи, розташований приватний сектор.

У цьому приватному секторі живуть люди, які навіть не підозрюють, що на місці їхніх будинків хтось запланував будівництво школи.

Детальніше читайте у статті: 43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері

Економічна правда