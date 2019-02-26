Для вирішення київської шкільної кризи потрібно приблизно 8–22 мільярдів
Через недбальство забудовників і чиновників у більшості класів шкіл Києва вчаться набагато більше 30 учнів, що прямо забороняє закон про освіту.
Про це йдеться у статті на ЕП – 43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері.
Забудовники щороку будують 20 тис. нових квартир, але не будують поруч з ними садки та школи.
Для того, щоб покрити наявний дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно сьогодні почати одночасно будувати не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків, що обійдеться приблизно в 8-22 млрд грн.
Крім того, щороку Київ повинен вводити в експлуатацію ще до 10 шкіл і до 16 дитячих садків на суму 1-4 млрд грн.
Наприклад, в Києві на Осокорках частково побудовані шість житлових комплексів:
- ЖК Рів'єра (3 будинки),
- ЖК Зарічний (6 будинків на 2080 квартир),
- ЖК Славутич (5 будинків на 1204 квартир),
- ЖК Славутич 2.0 (6 будинків на 476 квартир),
- ЖК Seven (6 будинків на 2318 квартир),
- ЖК RiverStone (9 будинків на 1380 квартир).
Всього житлові комплекси складаються з 35 багатоповерхових будинків. У них буде приблизно 8 тис квартир.
Дозвіл на будівництво кожного будинку надали мер Києва і депутати Київради з умовою, що для жителів цих новобудов поруч будуть побудовані три школи на 2 200 місць і п'ять дитячих садків на 725 місць.
Частина з тридцяти п'яти житлових будинків заселені, частина – у процесі зведення. Однак будівництво трьох шкіл не розпочато.
Більш того, на тому місці, де за планом території забудови повинні бути школи, розташований приватний сектор.
У цьому приватному секторі живуть люди, які навіть не підозрюють, що на місці їхніх будинків хтось запланував будівництво школи.
Детальніше читайте у статті: 43 учня в одному класі не межа: чому в Києві будують будинки, а школи залишаються на папері
Економічна правда
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