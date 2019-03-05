Кількість школярів у Києві зростає в 20 разів швидше, ніж кількість місць у школах

Кількість учнів у школах Києва збільшується в 20 разів швидше, ніж зростає кількість місць у школах.

Про це свідчать дані Держстату, пише "Економічна правда" у статті "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

Так, щорічно число учнів шкіл зростає у середньому на 10 тис. осіб. Із них приблизно п'ять тисяч — учні початкової школи. При цьому кількість навчальних місць у школах збільшується в середньому на 0,5 тис.

Із 2011 по 2016 рік кількість школярів збільшувалась у 13 разів швидше, ніж кількість навчальних місць: 62 тис. школярів проти 4,7 створених навчальних місць.

ЕП запросила ці та ряд інших даних у департаменті освіти і науки Києва. Там підтвердили отримання запиту, однак держструктура не надала відповідь у встановлені законом терміни.

У результаті з 2011 до 2016 року в школах столиці сформувалася нестача 57,3 тис. місць. Якщо врахувати, що в середньому школа розрахована на тисячу учнів, то столиця вже в той період не вистачало 57 шкіл.

Що стосується дитячих садків, то для зниження наповнюваності груп у них хоча б до 100% потрібно створити 20,6 тис. місць. Це приблизно 70 дитсадків на 300 місць кожен.

Детальніше читайте у статті: "За крок від катастрофи. Чому школи і дитячі садки Києва переповнені і що буде далі".

Нагадаємо:

Щоб покрити існуючий дефіцит навчальних місць у школах і дитячих садах, Києву потрібно почати будувати одночасно не менше 57 шкіл і 70 дитячих садків.

Як повідомлялося, це обійдеться місту приблизно в 8-22 млрд грн.