"Центренерго" знову виставлять на продаж у квітні

Фонд державного майна планує у квітні 2019 року виставити "Центренерго" на конкурс.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

"Фонд державного майна разом з інвестиційним радником Ernst & Young продовжує роботу з підготовки "Центренерго" до продажу". Плани щодо приватизації цього активу незмінні, і в квітні ми повторно виставимо "Центренерго" на конкурс", - йдеться у повідомленні.

Трубаров зазначив, що сьогодні Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності погодив проект розпорядження КМУ "Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу". Йдеться про продовження строку розміщення акцій публічного акціонерного товариства "Центренерго" до 30 вересня цього року.

"Очікую, що на найближчому засіданні уряду дане питання буде проголосоване", - написав Трубаров.

Нагадаємо:

Торги з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначені на 13 грудня 2018 року, не відбулися.

Претенденти - ТОВ "Укрдонінвест" і виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" (Білорусь) - не були допущені до участі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.

ФДМ виставляв на продаж 78,289% акцій ПАТ "Центренерго" за стартовою ціною 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс мав відбутися за наявності, мінімум, двох учасників, один з яких - іноземний.

Після оголошення конкурсу спочатку про намір брати участь у ньому заявили шість компаній, з яких документи з фінансовою гарантією подали ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого виступає бізнесмен Віталій Карпачова, і білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", що належить найбільшому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні, п'ять - газомазутові) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.

Чистий прибуток "Центренерго" у 2018 році впав майже в чотири рази.

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