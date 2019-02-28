Чистий прибуток "Центренерго" впав майже в чотири рази
ПАТ "Центренерго" в 2018 році скоротило чистий прибуток в 3,8 рази (на 1,391 млрд гривень) у порівнянні з 2017 роком - до 499,127 млн гривень.
Про це свідчать дані компанії в порядку зборів акціонерів енергогенеруючої компанії, призначеного на 3 квітня, пише "Інтерфакс-Україна".
Таким чином, в четвертому кварталі 2018 року "Центренерго" отримало чистий прибуток 9,619 млн гривень проти 203,271 млн гривень чистого збитку в вересні-грудні-2017.
Згідно з порядком, компанія розглядає п'ять варіантів розподілу прибутку за 2018 рік з напрямком на дивіденди: 30%, 50%, 75%, 80% або 90% від результату діяльності.
Як повідомлялося, торги з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначені на 13 грудня 2018 року, не відбулися.
Претенденти - ТОВ "Укрдонінвест" і виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" (Білорусь) - не були допущені до участі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.
ФДМ виставляв на продаж 78,289% акцій ПАТ "Центренерго" за стартовою ціною 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс мав відбутися за наявності, мінімум, двох учасників, один з яких - іноземний.
Після оголошення конкурсу спочатку про намір брати участь у ньому заявили шість компаній, з яких документи з фінансовою гарантією подали ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого виступає бізнесмен Віталій Карпачова, і білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", що належить найбільшому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс".
"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні, п'ять - газомазутові) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.
Читайте також: Віталій Кропачев: Хто сказав, що я не куплю "Центренерго"
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua