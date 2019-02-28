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Чистий прибуток "Центренерго" впав майже в чотири рази

Четвер, 28 лютого 2019, 19:05

ПАТ "Центренерго" в 2018 році скоротило чистий прибуток в 3,8 рази (на 1,391 млрд гривень) у порівнянні з 2017 роком - до 499,127 млн ​​гривень.

Про це свідчать дані компанії в порядку зборів акціонерів енергогенеруючої компанії, призначеного на 3 квітня, пише "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, в четвертому кварталі 2018 року "Центренерго" отримало чистий прибуток 9,619 млн гривень проти 203,271 млн гривень чистого збитку в вересні-грудні-2017.

Згідно з порядком, компанія розглядає п'ять варіантів розподілу прибутку за 2018 рік з напрямком на дивіденди: 30%, 50%, 75%, 80% або 90% від результату діяльності.

Як повідомлялося, торги з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначені на 13 грудня 2018 року, не відбулися.

Претенденти - ТОВ "Укрдонінвест" і виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" (Білорусь) - не були допущені до участі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.

ФДМ виставляв на продаж 78,289% акцій ПАТ "Центренерго" за стартовою ціною 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс мав відбутися за наявності, мінімум, двох учасників, один з яких - іноземний.

Після оголошення конкурсу спочатку про намір брати участь у ньому заявили шість компаній, з яких документи з фінансовою гарантією подали ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого виступає бізнесмен Віталій Карпачова, і білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", що належить найбільшому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні, п'ять - газомазутові) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.

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