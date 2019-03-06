10 європейських банків підозрюються у "відмиванні" російських грошей

У відмиванні російських грошей підозрюються десять великих європейських банків.

Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє "Ліга.Фінанси".

Зазначається, що більша частина інформації про можливу участь цих банків "спливла" після публікації доповіді консорціуму журналістів-розслідувачів OCCRP.

Розслідування скандалу ведеться в країнах Балтії, США, Великобританії і Скандинавії.

Хто потрапив у "чорний" список

У перелік банків, які підозрюються в незаконній діяльності, потрапили: банк Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.

У вересні Danske Bank визнав, що більша частина з 230 мільярдів доларів, які проходили через його естонське відділення у період між 2007 і 2015 роками, ймовірно, була підозрілого походження.

OCCRP — об'єднання ЗМІ і репортерів, які займаються журналістськими розслідуваннями корупції та організованої злочинності в різних регіонах світу, засноване у 2007 році. За розслідування "Панамського архіву" журналісти об'єднання відзначені Пулітцерівською премією.

Нагадаємо, що у вівторок акції Raiffeisen Bank International різко обвалились після того, як сайт Addendum.org повідомив, що інвестфонд Hermitage передав австрійським прокурорам заяву зі звинуваченнями у відмиванні грошей проти банку.