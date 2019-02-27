Янукович відмив через Swedbank 3,6 мільйона доларів — ЗМІ

Президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення, використовував для виведення грошей з України шведський банк Swedbank.

Як повідомило у рамках свого масштабного розслідування про відмивання грошей шведське телебачення SVT, Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 34 млн шведських крон (3,6 млн доларів).

Янукович використав рахунок Swedbank у Литві, щоб відмивати кошти через шведського кредитора у 2011 році. Гроші переводились через офшорну компанію Vega Holding Limited, яка мала рахунок у Swedbank.

Високопоставлене урядове джерело в Києві підтвердило SVT, що Vega Holding Limited - це компанія, яку Янукович використовував для виведення брудних грошей.

За словами українського прокурора Андрія Радіонова, гроші найімовірніше були отримані з хабаря, замасокваного під угоду про написання книги. "34 мільйони крон відправлено нібито від книговидавця, але Янукович ніколи не папише книгу – основа для трансакції була шахрайською", - зазначає телекомпанія.

Згідно з документами, які має у розпорядженні SVT, банку стало відомо "бізнес" Януковича у 2017 році, коли українська влада направила запит у банк.

Крім "гонорару", через рахунок компанії Януковича у Swedbank у період між 2007 та 2013 роками було переведено 170 мільйонів крон (18,2 млн доларів). Однак деталями цих трансакцій телекомпанія не володіє.

Один з найбільших банків Швеції, Swedbank, був роками задіяний у схемі масштабного відмивання грошей, заявляє шведський телемовник SVT. Кошти в еквіваленті 5,8 млрд доларів були перераховані через підозрілі рахунки в Swedbank у державах Балтії.

Телемовник проаналізував велику кількість секретних документів, які детально описували відносини між Swedbank та Danske Bank – іншим скандинавським банком, щодо якого вже висунуто звинувачення у причетності до багатомільярдного відмивання коштів.

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Європейська правда