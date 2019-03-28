Гендиректора Swedbank звільнили на тлі скандалу з відмиванням російських грошей в Естонії

Рада директорів Swedbank відправив гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операцій, що проходили, зокрема, через естонський підрозділ банку, і потенційних порушень шведського законодавства про інсайдерську торгівлю.

Про це йдеться у релізі фінустанови, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Призначені на четвер річні загальні збори акціонерів пройдуть пізніше, як і очікувалося, зазначається у повідомленні компанії.

Тимчасово виконуючим обов’язки гендиректора поки буде фінансовий директор банку Андерс Карлссон.

Нагадаємо, торги акціями Swedbank в Стокгольмі були припинені незадовго до оголошення про звільнення CEO. На початку сесії 28 березня акції падали на 3,7% після обвалу на 12% в середу.

Раніше на цьому тижні найбільша в Швеції мовна компанія SVT повідомила, що підозрілі транзакції через естонський підрозділ Swedbank у 2010-2016 роках могли становити до 20 млрд євро на рік. Гроші переважно пов'язують із російськими джерелами.

У середу в штаб-квартирі Swedbank у Стокгольмі пройшли обшуки. Банк нібито заздалегідь поінформував найбільших акціонерів про майбутній вихід скандального матеріалу про відмивання грошей через естонський підрозділ, опублікований 20 лютого. Тим самим Swedbank намагався захистити акціонерів від різкого падіння вартості акцій, що подешевшали за останній місяць на 20%, вважає влада.

Капіталізація Swedbank за п'ять тижнів скандалу скоротилася приблизно на 30%.

62-річна Боннесен очолювала Swedbank із 2016 року. Її попередник Міхаель Вольф був також звільнений із-за підозрілих операцій. У 2011-2014 роках Боннесен керувала діяльністю Swedbank у країнах Балтії.

Нагадаємо:

На початку березня стало відомо, що у відмиванні російських грошей підозрюються 10 великих європейських банків. Серед них і шведський Swedbank.

Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав докладні "підозрілі" операції на загальну суму близько 10 млрд дол між клієнтами Swedbank і Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.

Як повідомлялося раніше, екс-президент Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув'язнення, використовував для виведення грошей із України саме шведський Swedbank.

27 березня Swedbank у ході внутрішнього розслідування в своїй естонській філії виявив ознаки відмивання грошей.