Boeing оновила програмне забезпечення проблемних 737 MAX

Корпорація Boeing розробила оновлення програмного забезпечення літаків серії 737 MAX для запобігання збоїв у роботі автоматизованої системи управління польотом.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про роботу системи запобігання зривів (MCAS), яка могла стати причиною аварії літаків Boeing 737 MАХ в Ефіопії 10 березня та Індонезії в жовтні 2018 р, надаючи невірні дані про кут нахилу літака.

Якщо до цих пір система неодноразово примушувала ніс опускатися, після поновлення вона буде видавати попередження тільки один раз, надаючи пілотам більше контролю над літаком.

Федеральне авіаційне управління (FAA) заявило, що ще не перевірило і не сертифікувало оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

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13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.