Swedbank виявив ознаки відмивання грошей у своїй естонській філії

Найбільший шведський банк Swedbank, залучений у скандал із відмиванням грошей, виявив у ході внутрішнього розслідування в своїй естонській філії серйозні порушення норм у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це з посиланням на шведську громадську телемовну організацію SVT повідомлять Deutsche Welle.

Як передає SVT, Swedbank виявив, зокрема, велику кількість клієнтів із сумнівною репутацією, про ділові цілі та грошові потоки яких не було достатньої інформації. Тому ризик відмивання грошей у відношенні до цих клієнтів вважається особливо високим.

Ще одне порушення полягало в тому, що фінансовий інститут не повідомляв про підозрілі трансакції.

Внутрішня документація свідчить про те, що нинішній гендиректор Swedbank Біргітте Боннесен уже в 2013 році, очолюючи балтійський підрозділ банку, була проінформована про сумнівні операції за участю Swedbank, пов'язані зі справою Магнітського.

Проте банк продовжував працювати з клієнтами, які проводили такі грошові операції, аж до 2018 року, зазначає SVT.

На початку березня засновник і гендиректор фонду Hermitage Capital Management Вільям Браудер подав заяву в поліцію Швеції в зв'язку з можливим відмиванням коштів із Росії та інших колишніх республік СРСР через Swedbank.

За словами Браудера, частина коштів, виведених із держбюджету Росії в рамках корупційних схем, викриттям яких займався аудитор Сергій Магнітський, могли осісти на рахунках в Швеції.

Згідно з розслідуванням шведських журналістів, у період із 2007 до 2015 року між рахунками Swedbank і естонського підрозділу данського Danske Bank, підозрюваного у відмиванні коштів, було проведено велике число трансакцій на загальну суму в 40 млрд крон (3,8 млрд євро).

У підозрілі операції могли бути залучені мінімум 50 клієнтів філій Swedbank в Естонії, Латвії та Литві. Частина цих рахунків належала особам, які не мали офіційних джерел заробітку. Інформація щодо частини клієнтів прихована. Ще у ряді випадків вони викликають підозри у правоохоронних органів.

У серпні 2018 року датські слідчі, які спеціалізуються на розкритті злочинів у сфері економіки, повідомили, що стосовно Danske Bank проводиться перевірка на предмет можливого відмивання грошей.

Пізніше внутрішнє розслідування Danske Bank виявило, що підозри викликає більшість трансакцій на загальну суму в 200 млрд євро, які більш ніж 10 тисяч клієнтів естонського філії цього банку здійснили у період із 2007 по 2015 рік.

За повідомленням газети The Wall Street Journal, слідчі вивчають, зокрема, підозрілі операції на суму до 150 млрд доларів, що здійснювалися в цей період "підприємствами зі зв'язками з Росією і колишнім СРСР".

У 2013 році у філії були зареєстровані рахунки понад 1000 британських компаній, а також великої кількості фірм із Росії, Віргінських островів та Фінляндії.

Нагадаємо:

На початку березня стало відомо, що у відмиванні російських грошей підозрюються 10 великих європейських банків. Серед них і шведський Swedbank.

Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав докладні "підозрілі" операції на загальну суму близько 10 млрд дол між клієнтами Swedbank і Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.

Як повідомлялося раніше, екс-президент Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув'язнення, використовував для виведення грошей із України саме шведський Swedbank.