Черги на кордонах практично зникли — закінчилися "євробляхи"

На кордоні України більше немає великих черг з автомобілів, частина яких були на номерах з європейською реєстрацією.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив глава Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

"Черги на кордонах практично зникли. Тому що ті люди, які жили в прикордонних районах, - вони постійно повинні були раз на п'ять діб виїжджати і заїжджати. І тим самим створювали величезну кількість машин. А сьогодні є невеликі черги - це вантажні автомобілі, туристи, і так далі", - сказав він.

За словами глави Держприкордонної служби, наразі фіксуються поодинокі спроби ввезти в Україну автомобілі, не розмитнивши їх.

"Як кажуть, "проба пера" - пройдуть або не пройдуть... Але поки такого не виходить у них, і ми приймаємо відповідні рішення, і направляємо їх до митних підрозділів, і змушуємо їх діяти в рамках чинного законодавства", - зазначив Цигикал.

Нагадаємо:

Пільговий режим оформлення "євроблях" завершився 22 лютого, за цей час українці оформили 218 тис. транспортних засобів і сплатили до бюджету 13,6 млрд грн.

За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення. За період пільгового періоду була розмитнена лише шоста частина з них.

Раніше у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".

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