"Євробляхи" вдвічі збільшили середній вік розмитнених авто
За період пільгового періоду для розмитнення євроблях було зареєструвано понад 100 тисяч старих автівок. Їхній середній вік складає 14 років. Це на сім років більше, ніж вік автівок, розмитнених у попередні місяці.
Про це повідомляє Опендатабот.
За офіційними даними ДФС, станом на 25 листопада минулого року в Україні перебувало близько 640 тисяч авто, які потребували розмитнення. За період пільгового періоду була розмитнена лише шоста частина з них.
Старі машини становлять небезпеку для навколишнього середовища.
"По-перше, це ризик забруднення повітря. Автомобілі, яким 15 років та більше, мають більш високі показники викидів забруднюючих речовин, ніж сучасні авто. По-друге, старі машини швидко ламаються і постає питання, що з ними робити далі. Належної системи утилізації автомобілів в Україні немає", — розповідає еколог та президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна.
Нагадаємо:
Наразі митники оформили 195,2 тисячі "євроблях". Результат - понад 12 млрд гривень сплачених податків. Таким чином за два з половиною місяці фіскали перевиконали річний план доходів від "євроблях" - в бюджеті закладені надходження в обсязі 10 млрд гривень.
Раніше у ДФС назвали Топ-5 найдорожчих розмитнених "євроблях".
22 лютого – в останній день дії пільгового режиму оподаткування транспортних засобів – всі відділи митного оформлення митниць ДФС працюватимуть у цілодобовому режимі.
Детальніше читайте у статті: Кінець пільгового періоду розмитнення "євроблях". Що далі
Економічна правда
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