Аграрії заявили, що уряд економить на них і не приховує цього

Аграрії заявили, що механізм розподілу державних коштів фактично залишає сільгоспвиробників без допомоги, у той час як їм слід виділити "зекономлені" 2 мільярди гривень.

Про це йдеться у заяві "Всеукраїнської аграрної ради".

"Кабінет міністрів України зізнався в неефективності цьогорічних програм державної підтримки аграрної галузі та пропонує зменшити їх загальне фінансування у 2018 році на 2,079 млрд грн – до 4,275 млрд грн з 6,354 млрд грн", - заявили аграрії.

Відповідний урядовий законопроект №9369 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" був зареєстрований у парламенті 5 грудня.

"Уряд заявив, що йому вдалось у 2018 році зекономити понад 10 млрд грн. При цьому фактично уся ця економія була досягнута за рахунок трьох програм: державної підтримки АПК через неефективні механізми розподілу коштів, а також виплати державних соціальних допомог та підтримки реформи державного управління", - йдеться у заяві.

Відповідно до тексту законопроекту, Кабінет міністрів пропонує зменшити розмір фінансової підтримки розвитку фермерських господарств на 850 тис. грн, до 150 тис. грн, державної підтримки галузі тваринництва – на 979 тис. грн, до 3,021 млрд грн, і фінансової підтримки сільгоспвиробників – на 250 тис. грн, до 695 тис. грн.

"Ми виступаємо категорично проти таких змін. Ті 2 млрд грн, що нібито "зекономив" уряд, мають бути виплачені аграріям. "Економія" ж виникла виключно внаслідок потворного механізму розподілу коштів, який фактично залишив сільгоспвиробників без державної допомоги. Усі найбільші аграрні асоціації ще у минулому році попереджали, що все саме так і буде", - прокоментував рішення Кабінету міністрів України заступник голови ВАР Михайло Соколов.

Кабінет міністрів має нарешті визнати те, що не впорався зі своїми обов’язками та фактично провалив цьогорічну програму держпідтримки АПК, а гроші, які лишились в бюджеті невикористаними, спрямувати на фінансування дійсно ефективних та необхідних програм – здешевлення кредитів та квазіакумуляцію ПДВ", - заявив Соколов.

Результати виконання програм держпідтримки АПК у 2018 році свідчать про те, що реальна "економія" на вітчизняних сільгоспвиробниках є набагато більшою за 2,079 млрд грн, які пропонує перерозподілити уряд.

Станом на 1 грудня 2018 року передбачені програми були виконані лише на 31%. Іншими словами з формально виділених аграріям 6,354 млрд грн за 11 місяців вони отримали лише 1,951 млрд грн.

Зокрема, за програмою державної підтримки галузі тваринництва з виділених 4 млрд грн станом на 1 грудня 2018 року було використано 1,545 млрд грн (програма виконана на 38,6%), за програмою здешевлення сільгосптехніки – з виділених 945 млн грн використано 383 млн грн (40,5%). За програмою "фермерського мільярду" з виділених 1,043 млрд грн аграрії отримали лише 23 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді аграрії звернулися до президента Петра Порошенка із закликом сприяти скасуванню неефективної державної підтримки аграрної галузі, за якої виплати здійснюються або на користь великих компаній, або залишаються в бюджеті невикористаними.

Економічна правда