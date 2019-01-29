У Мінагропроді підрахували, скільки держпідтримки за рік отримали аграрії

Міністерство аграрної політики і продовольства України за підсумками 2018 року виплатило аграріям 4 млрд 166,2 млн грн за програмами державної підтримки агропромислового комплексу.

Про це свідчать дані на сайті Мінагропроду, передає "Інтерфакс-Україна".

За програмою здешевлення кредитів аграрії отримали 265,9 млн грн. Спочатку ця програма була розрахована на 66 млн грн, але після перерозподілу коштів збільшена до 266 млн грн.

"Фермерський мільярд" Верховна Рада скоротила в грудні до 210 млн грн, з яких було використано 203,3 млн грн.

Держпідтримка хмелярства, закладки молодих садів, виноградників та ягідників спочатку передбачала 300 млн грн, проте пізніше була збільшена до 400 млн грн. За рік за цією програмою виділено 394,3 млн грн.

Програма з підтримки тваринництва була найбільшою програмою держпідтримки АПК зі стартовими 4 млрд грн, проте в грудні ВР скоротила її до 2,4 млрд грн. З цих коштів було виплачено 2 млрд 389,8 млн грн.

Дотації на придбання с/г техніки у бюджеті-2018 передбачалися на рівні 945 млн грн, проте пізніше було збільшено до 955 млн грн. За даною програмою міністерство виплатило 912,8 млн грн.

У регіональному розрізі найбільшу суму за всіма програмами підтримки отримали аграрії Вінницької області (1 млрд 198 млн грн, 28,7% загальної суми), Хмельницькій (253,5 млн грн), Київської (219,5 млн грн). Замикають першу п'ятірку Чернігівська (214,6 млн грн) і Черкаська області (209,8 млн грн).

За даними міністерства, найбільше коштів аграрії отримали через ПриватБанк (458,3 млн грн) і Ощадбанк (384,4 млн грн).

Як повідомлялося, програми держпідтримки АПК на 2019 рік включають 800 млн грн підтримки фермерам, 244,5 млн грн - на кредити фермерським господарствам, 127,2 млн грн - здешевлення кредитів для аграріїв, 400 млн грн - підтримка хмелярства, закладення молодих садів, виноградників і ягідників. На програму підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільгосппродукції, а також рибництва в 2019 році заплановано 3,5 млрд грн, фінансова підтримка сільгоспвиробників (дотації на придбання с/г техніки, обладнання, вагонів) - близько 881,8 млн грн.

Витрати на апарат Мінагропроду передбачені на рівні 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше аграрії заявили, що механізм розподілу державних коштів фактично залишає сільгоспвиробників без допомоги.