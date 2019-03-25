Нацкомісія назвала 10 ознак фіктивності інвестиційних проектів

НКЦПФР закликає інвесторів бути уважними при інвестуванні у сумнівні проекти - найкраще зробити додаткові перевірки з метою впевнитися в надійності проекту, або ж взагалі відмовитися від таких інвестицій.

Про це повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Завжди можна зробити відповідні запити до фінансових регуляторів, які в межах своєї відповідальності надаватимуть відповідний висновок чи інформацію.

Попередження укладено на основі аналізу існуючих та вже припинених сумнівних проектів.

Ознаки, які дають можливість ідентифікувати потенційно шахрайські проекти, такі:

1. Великий відсоток гарантованої дохідності;

Основною ознакою скам проектів є пропозиція надприбутків, які часто в рази більші середньої процентної ставки банків по депозитам. Деякі проекти пропонують дохідність в 100% й більше річних, в той час як алгоритм використання грошей та логіка заробітку є надзвичайно розпливчасто описаними.

2. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій;

Як правило, проект не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій на здійснення діяльності, яка пов’язана з наданням фінансових послуг, управління активами чи іншими послугами на ринках капіталу в країні, де вона залучає гроші. Інколи інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій, або екзотичних країн.

3. Агресивний маркетинг;

Більшість скам-проектів потребують агресивної рекламної підтримки. Як правило, рекламні кампанії реалізується в мережі інтернет. Масштабна, яскрава, багатообіцяюча, зазвичай вона грунтується винятково на емоційних мотивах, а не раціональних доводах. Не повинна заспокоювати велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів та медіа-персон, чи навіть мережа споріднених "партнерських" сайтів в інших юрисдикціях.

4. Відсутність фізичного офісу;

Наявність виключно онлайн комунікації, відсутність фізичного офісу в місті або країні, де проект пропонує послуги. Відсутність ідентифікованих співробітників з професійною історією, які несуть відповідальність за управління коштами інвесторів. Укладання угод без фізичної присутності, особистого чи електронного підпису та звірки документів. Відсутність функціонального бек-офісу, як то юридичного відділу, бухгалтерії, суміжних служб.

5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;

Відсутність юридичної реєстрації особи чи проекту в країні залучення інвестицій. Контактні юридичні особи та бенефіціари, як правило, є резидентами таких країн як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Сент-Вінсент і Гренадини, республіка Вануату, країн з офшорними зонами, пільговими митними чи реєстраційними умовами.

6. Відсутня акредитація інвестора;

Як правило, відсутність будь-якої перевірки фінансового стану інвестора, його кредитної історії. Проекти не цікавляться фінансовими можливостями інвестора, його ресурсами, готові працювати навіть з малозабезпеченими клієнтами, пропонуючи їм позики на кабальних умовах.

7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

Закритість інформації про фактичних керівників проекту, про відповідальних за юридичне, фінансове, бухгалтерське супроводження діяльності проекту. Розпливчасті та юридично нечіткі назви посад номінальних керівників, які фігурують в рекламних матеріалах. Відсутність підтвердженої професійної історії таких осіб. Наявність фактів чи реалізованих проектів, які неможливо підтвердити з попередньої діяльності топ менеджерів. Публічні особи, які можуть представлятися керівниками таких проектів, фактично можуть бути найманими акторами й жодним чином не залучатися в процес управління.

8. Відсутність підписаних документів;

За українським законодавством, укладання фінансових договорів вимагає персоніфікації підписантів, особистого підпису паперів, наявності таких фізично підписаних обома сторонами угоди документів в кількох екземплярах або підписаних за допомогою електронного цифрового підпису.

9. Настійлива пропозиція залучати друзів;

Пропозиція інвестору залучати до інвестицій друзів, родичів, знайомих є поширеною практикою скам проектів. Сумнівні проекти розробляють та пропонують деталізовану програму отримання додаткових бонусів та доходів у разі залучення інвестором в проект нових осіб, через, приміром, підключення засобами свого реферального ключа.

10. Приховування права власності.

Відсутність жодних документів, які можуть підтверджувати право власності особи на активи чи їхню частку, в які теоретично інвестує скам проект. Відсутність систематичних звітів щодо операцій, діяльності, результатів в управлінні проектом активами інвестора.

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