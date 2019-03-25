НБУ не поспішає знижувати облікову ставку: підсумки дискусії

Більшість членів Комітету монетарної політики Національного банку виступили за необхідність збереження рівня облікової ставки.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Такі підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки. На дискусії були присутні 8 з 10 членів Комітету.

"Під час дискусії 6 членів КМП виступили за необхідність збереження облікової ставки незмінною (18%), 2 члена КМП висловилися на користь зниження облікової ставки: один з них на 0,5 п.п. (до 17,5%), другий - на 1 п.п. (до 17%) ", - повідомляє НБУ.

6 членів Комітету зазначили, що пом'якшення монетарної політики поки передчасне, однак до його розгляду необхідно повернутися на наступних засіданнях.

Нагадуємо:

14 березня правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних.

6 вересня 2018 року Національний банк підняв облікову ставку на 0,5 відсоткових пункти до 18% і відтоді не змінював.

12 липня правління НБУ прийняло рішення підвищити облікову ставку до 17,5% з 17%.

Востаннє НБУ знижував розмір облікової ставки 25 травня 2017 року - з 13% до 12,5%.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильній інфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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Економічна правда