Гривня на міжбанку знову вище позначки 27 за долар

22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,88 - 26,91 гривні;

Євро - 30,31 - 30,35 гривні;

Російський рубль - 0,4148 - 0,4155 гривні.

Нагадуємо:

21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

22 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 27,25 гривні.

Економічна правда