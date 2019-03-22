Гривня на міжбанку знову вище позначки 27 за долар
22 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,88 - 26,91 гривні;
Євро - 30,31 - 30,35 гривні;
Російський рубль - 0,4148 - 0,4155 гривні.
Нагадуємо:
21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.
22 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 27,25 гривні.
Економічна правда
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