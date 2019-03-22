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Курс валют: гривня знову знизилась

П'ятниця, 22 березня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 27,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,03 гривні (на 21 березня — 30,85 гривні).

Нагадуємо:

21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.

21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

19 березня Міністерство фінансів на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 12,53 мільярда гривень.

Як стало відомо, портфель ОВДП нерезидентів збільшився на 4 мільярди гривень.

Інтерес нерезидентів до гривневих облігацій підвищує рівень пропозиції валюти на міжбанку, що сприяє зміцненню курсу гривні.

Економічна правда

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