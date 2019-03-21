Гривня на міжбанку зміцнюється після довгого падіння

21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;

Євро - 30,77 - 30,81 гривні;

Російський рубль - 0,4243 - 0,4251 гривні.

Нагадуємо:

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 21 березня на рівні 27,16 гривні.

Економічна правда