Гривня на міжбанку зміцнюється після довгого падіння
21 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,07 - 27,10 гривні;
Євро - 30,77 - 30,81 гривні;
Російський рубль - 0,4243 - 0,4251 гривні.
Нагадуємо:
20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.
21 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 - 27,32 гривні за долар.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 21 березня на рівні 27,16 гривні.
Економічна правда
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